Plus Mainz Kunstrasen beschädigt: Schiri pfeift Spiel des SC Idar-Oberstein nicht an – Neuer Versuch am Dienstag Von Sascha Nicolay Es ist kaum zu glauben, aber das letzte Saisonspiel des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Verbandsliga ist ausgefallen. Schiedsrichter Lukas Nofts von der TSG Gau-Bickelheim pfiff die Partie des Meisters beim FC Basara Mainz nicht an, weil er den Kunstrasenplatz als nicht bespielbar einstufte. Lesezeit: 1 Minute

Der Kunstrasen, auf dem Basara in Mainz seine Heimspiele austrägt, wies offenbar so starke Schäden auf, dass der Schiedsrichter eine Gefährdung für die Gesundheit der Spieler erkannte. Er pfiff die Begegnung deshalb nicht an. „Das waren schon heftige Schäden“, hatte Christian Henn, der Co-Trainer des SC Idar-Oberstein, der aktuell die ...