Plus Dudenhofen Kopfkino: Starkes 3:3 führt Effgen die Entwicklung der Eintracht Bad Kreuznach vor Augen Von Olaf Paare i Flugstudie: Felix Basting, der Torwart der SG Eintracht Bad Kreuznach, wird auch am Sonntag gegen den VfB Bodenheim gefordert sein. Foto: Klaus Castor Das Kopfkino bei Thorsten Effgen, dem Trainer des Fußball-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach, ratterte nach dem 3:3 (1:1) beim FV Dudenhofen auf Hochtouren. Lesezeit: 2 Minuten

„Die vergangenen zwei Jahre sind vor meinen Augen noch einmal komplett abgelaufen. Damals haben wir in der Landesliga unter schwierigen Bedingungen begonnen, nun sitze ich in einem prall gefüllten Sportheim des FV Dudenhofen in einer Pressekonferenz und raufe mir nach einem 3:3 bei diesem gefühlten Oberligisten die Haare, weil wir ...