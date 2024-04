Plus Bingen

Klöckner zieht den Hut vor seinen Jungs – SC Idar an einem Meisenheimer interessiert

Eigentlich sind die Verhältnisse geklärt: Kellerkind mit ungewisser Zukunft trifft auf Meisterschaftsaspiranten mit goldener Oberliga-Perspektive – so lässt sich das Verbandsliga-Duell zwischen den Fußballern von Hassia Bingen und des SC Idar-Oberstein auf den Punkt bringen. Und doch gab es auch schon in derartigen Konstellationen Überraschungen. Gespielt wird am Sonntag um 15 Uhr, vermutlich im Stadion Hessenhaus.