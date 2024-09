Plus Baumholder

Jubel beim VfR Baumholder: Der späte Finn Kley, Standards und ein bärenstarker Michel Schmitt sichern Sieg

Von Tobias Prietzel

i Sie freuen sich über den zweiten Heimsieg: : Jonas Gedratis (vorne) und Matthias Dingert, die Trainer des VfR Baumholder. Foto: Joachim Hähn

Der VfR Baumholder hat sich drei ganz wichtige Punkte gegen die TSG Pfeddersheim in der Verbandsliga Südwest erkämpft. In einer packenden Schlussphase avancierte Finn Kley zum Matchwinner und sorgte in der Nachspielzeit für den goldenen Treffer.