Jetzt zählt es: Woche der Wahrheit für die SG Kirn

i Die Routiniers sind in der aktuell kritischen Phase der SG Kirn/Kirn-Sulzbach gefragt. Thiago (rechts) ist einer von ihnen und muss mit gutem Beispiel vorangehen. Foto: Klaus Castor

Schon zu einem frühen Zeitpunkt des Jahres wartet auf den Fußball-Landesligisten SG Kirn/Kirn-Sulzbach so etwas wie eine Woche der Wahrheit. Die beiden Hartplatz-Heimspiele gegen die SG Eppenbrunn und den TuS Hackenheim am Samstag und Mittwoch sowie der Auftritt beim FV Ramstein werden zeigen, ob die Kirner endgültig in den Abstiegsstrudel geraten, oder ob sie halbwegs entspannt der Restsaison entgegenblicken können.