Plus Idar-Oberstein Jan-Uwe Audris Lattentreffer wird hart bestraft – FSV-Coach Carsten Beicht wurmt der erste Gegentreffer Von Sascha Nicolay i Marlon Krujatz (Mitte) hätte den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen die SG Rieschweiler früh in Führung bringen können, scheiterte aber. Am Ende gewann die Südwestpfälzer auf dem Volkesberg 2:0. Foto: Joachim Hähn Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein hat es nicht geschafft, zum ersten Mal zwei Dreier in Folge in der Fußball-Landesliga zu sammeln. Im Heimspiel gegen die SG Rieschweiler setzte es ein 0:2 (0:1). Es war die 18. Niederlage im 22. Saisonspiel. Lesezeit: 3 Minuten

Mit der Leistung seiner Mannschaft konnte Carsten Beicht durchaus leben, nur das Ergebnis schmeckte natürlich auch dem Linientrainer des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein nicht. „Es ist schon langsam zu sehen, wo ich hin will mit dem Team, aber noch haben wir immer wieder Phasen, in denen wir in die falschen Muster ...