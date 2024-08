Jahrmarkts-Derby bleibt hinter den Erwartungen zurück: Gürel donnert den Ball Richtung Riesenrad

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Brunswig, Kreuznacht – L. Mukamba, Baumann, Flühr – Celebi (67. Stavridis), Wingenter (78. Schäfer) – Yüksel (78. Strunk) – G. Auletta (90.+8 T. Auletta), Darcan (90.+6 Bilandzija).

SV Alemannia Waldalgesheim: Juric – Shamshon, Braun, Lauterbach, Agrela (67. Gänz) – F. Haas – Grünewald (87. Ludwig), Gelenbevi (58. Iten) – Gürel, Merkel, Gräff.

Schiedsrichter: Busch (Birkenhördt).

Zuschauer: 500.

Tor: Darcan (52., Foulelfmeter).

Beste Spieler: Brunswig, Wingenter, Basting, Kreuznacht – Braun.

So geht's weiter: Die Eintracht spielt am Mittwoch um 19 Uhr beim TuS Rüssingen, die Alemannia am Samstag um 13.30 Uhr gegen die TSG Pfeddersheim.