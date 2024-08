Plus Kirn

Individuelle Einheiten: SG Kirn arbeitet an ihren Defiziten

Der September wird zu einem heißen, richtungsweisenden Monat für den Fußball-Landesligisten SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Auf das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TuS Hohenecken am Sonntag um 14.30 Uhr in Kirn-Sulzbach folgen drei Partien, in denen die Kirner ihre Durststrecke beenden müssen, wenn sie im Rennen um den Klassenverbleib bleiben wollen.