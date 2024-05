Plus Nanzdietschweiler

Hexenkessel in Nanzdietschweiler: Junges Team des SV Winterbach lässt sich beeindrucken

Das war eine Abreibung: Mit 1:7 (0:2) unterlag der SV Winterbach im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-Landesliga beim SV Nanzdietschweiler. Doch noch ist nichts verloren. Mit einem Sieg, egal in welcher Höhe, im Rückspiel am Samstag um 16 Uhr würden die Winterbacher ein drittes Spiel am Mittwoch in Desloch erzwingen.