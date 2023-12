Hattrick ausgerechnet in Bingen: Ohne Maske wird Marc Nauth zum Derbyhelden der Eintracht

In der Pause ließ Marc Nauth die Maske, die sein Gesicht vor einer erneuten Verletzung schützen soll, einfach in der Kabine. Es wirkte so, als warf der Stürmer der SG Eintracht Bad Kreuznach damit unnötigen Ballast ab und startete mit dem richtigen Durchblick in der zweiten Hälfte durch. Mit einem in nur sieben Minuten markierten Hattrick hatte er entscheidenden Anteil an der Wende im Verbandsliga-Derby bei Hassia Bingen. Die blau-weißen Fußballer gewannen am Ende mit 4:1 (0:1).