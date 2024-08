Hassia Bingen: Youngster Lange kehrt in den Kader zurück

Die Stimmung im Training beim Fußball-Landesligisten Hassia Bingen war in dieser Woche richtig gut. Der unerwartete Auftaktsieg gegen den Ludwigshafener SC hat beim neu zusammengestellten Team die emotionalen Fesseln gelöst. „Wenn jetzt aber jemand glaubt, dass wir etwas ändern werden oder anders spielen lassen, dann muss ich ihn enttäuschen.

Wir werden auch in den nächsten Monaten auf die gleichen Dinge setzen, Herz, Wille und Leidenschaft“, sagt der Binger Trainer Günter Dilly vor dem ersten Auswärtsspiel. Am Sonntag um 15 Uhr treten die Binger beim FSV Schifferstadt an. „In der Region Ludwigshafen kenne ich mich nicht gut aus, zum Gegner kann ich wenig sagen. Wir schauen auf uns“, sagt Dilly. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Theo Schwettmann. Dafür kehrt der zuletzt urlaubende Youngster Niklas Lange zurück. „Er ist einer unserer besten Spieler, steht im Kader“, erklärt Dilly. olp