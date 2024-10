Plus Grünstadt Hassia Bingen unterliegt: In Unterzahl Wille gezeigt Von Olaf Paare Die erste richtig hohe Niederlage hat Hassia Bingen in der Fußball-Landesliga Ost kassiert. Der Vorletzte unterlag beim VfR Grünstadt mit 0:5 (0:3). Lesezeit: 1 Minute

„Kein Vorwurf an meine Jungs. Wille und Leidenschaft waren vorhanden, speziell in der zweiten Hälfte, als es schon 0:3 stand. Da haben wir trotzdem gut nach vorne gespielt, hatten auch unsere Chancen“, berichtete Hassia-Trainer Günter Dilly. Zu dem Zeitpunkt waren die Binger bereits in Unterzahl, da Nico Merz für ein ...