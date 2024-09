Plus Bingen Hassia Bingen: Trainer Dilly ist nach der Niederlage richtig genervt Von Olaf Paare Für Günter Dilly, den Trainer von Hassia Bingen, kam beim 1:3 (0:1) gegen den SVW Mainz, Tabellenführer der Fußball-Landesliga Ost, einiges zusammen. „Ich bin das erste Mal so richtig genervt“, sagte der Binger Coach. Das Ergebnis, ein blöder Fehler vor dem 1:2 und auch die Schiedsrichter-Leistung missfielen ihm. Lesezeit: 1 Minute

„Wir haben uns selbst geschlagen und nicht verloren, weil der Gegner besser war“, bilanzierte Dilly. Er ergänzte: „Wir hatten 60 Minuten alles im Griff, erst ganz am Schluss haben es die Weisenauer sauber zu Ende gespielt.“ In der starken Phase in Hälfte eins monierte Dilly, dass seinem Team zwei Elfmeter vorenthalten ...