Plus Hackenheim Halbfinale des Wintercups erreicht: André Weingärtner macht es großen Spaß bei der SG Hüffelsheim Im Elfmeterschießen bezwang die SG Hüffelsheim zum Auftakt des Dirk-Silvery-Wintercups des TuS Hackenheim den FC Schmittweiler-Callbach und steht damit im Halbfinale. Am Mittwoch um 19 Uhr trifft der Fußball-Landesligist dort auf die SG Eintracht Bad Kreuznach. Von Olaf Paare

„Es war erstmals ein enttäuschender Auftritt von uns“, sagte SGH-Neutrainer André Weingärtner und ergänzte: „Das war allerdings im Vorfeld bereits absehbar. Den Jungs steckte eine intensive Mittwoch-Einheit in den Knochen, und am Donnerstag waren sie außerhalb des Fußballs aktiv.“ So schafften es die Hüffelsheimer nicht, eine 2:0-Führung durch Max Mathern ...