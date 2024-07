Waldalgesheim

Gruppenfinale in Waldalgesheim: Eintracht muss gegen 05-Junioren gewinnen

Eintracht Bad Kreuznach hat es am heutigen Dienstag in eigener Hand, das Halbfinale beim Ruheforst-Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SVA Waldalgesheim zu erreichen. Um 18 Uhr trifft der Fußball-Verbandsligist auf das U19-Bundesliga-Team des FSV Mainz 05, das von Jan Kirchhoff, Ex-Profi des FC Bayern München, trainiert wird, und benötigt einen Dreier. Beide Teams gewannen in ihrem ersten Spiel gegen die SG Kirn – die Mainzer mit 6:1, die Eintracht mit 5:2.