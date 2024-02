Der Dirk-Silvery-Wintercup des TuS Hackenheim startet am Freitag in seine dritte Auflage. „Wir sind wie immer gut vorbereitet. Der Platz ist in einem sehr guten Zustand. Auch die Betreuung der Teams und Zuschauer ist dank unserer vielen freiwilligen Helfer gewährleistet. Es kann losgehen“, sagt Pascal Pies, Teil der Sportlichen Leitung der Hackenheimer Fußballer.