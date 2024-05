Plus Kirn

Für SG Kirn gilt: Verlieren verboten – Lahm verlässt TuS Hackenheim

i Hoch das Bein: Felix Frantzmann (weißes Trikot) gibt am Sonntag gegen die Kirner seine Abschiedsvorstellung für den TuS Hackenheim. Der Stürmer wechselt zur SG Weinsheim. Foto: Klaus Castor

Die Fußballer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach waren zu Beginn der Woche auf einem ungewohnten Terrain gefordert. Sie packten in Kirn-Sulzbach mit an, um die Unwetterschäden, die eine Flut verursacht hatte, zu beseitigen. Am Sonntag um 15 Uhr müssen sie nun alles für ihre sportliche Rettung in der Landesliga tun. Sie treten beim TuS Hackenheim an.