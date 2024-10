Fünf Landesligisten am Mittwoch am Ball: Parkt die SG Kirn drei Busse vor dem Tor?

Vielspieler: Mihai Tanase (am Ball) spielte bisher bei Aufsteiger FC Schmittweiler die meisten Minuten und wird auch in der englischen Woche gefordert sein. Seine Hüffelsheimer Gegenspieler (von links) Cedric Lind, Tom Baier und Thierno Keita sind ebenfalls gefordert – in einem Heimspiel gegen die SG Rieschweiler. Foto: Michael Ottenbreit