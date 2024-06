Plus Idar-Oberstein

Florian Zimmer vom SC Idar-Oberstein: Ich bin eher der Einschieber – Interview mit einem Torschützenkönig

i Der Torschützenkönig wird beim SC Idar-Oberstein auf Händen getragen. Florian Zimmer hat 31 Mal zugeschlagen. Foto: Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein ist nicht nur Meister in der Fußball-Verbandsliga geworden, er stellt auch den besten Torschützen der Saison in dieser Spielklasse. Florian Zimmer sind 31 Treffer in 30 Spielen gelungen. Damit hat er einmal mehr zugeschlagen als Fabio Moreno Fell vom TSV Gau-Odernheim. Im Interview erzählt Zimmer unter anderem von seinen Toren in dieser Runde – und was der gerade vom VfR Baumholder zum FC Freisen gewechselte Felix Ruppenthal damit zu tun hat.