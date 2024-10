Plus Schmittweiler

FC Schmittweiler: Wiedersehen mit dem Aufstiegsrunden-Kontrahenten

FC Schmittweiler-Callbach gegen SG Eppenbrunn – da war doch etwas. Richtig, im Sommer 2023 standen sich die beiden Teams in den Aufstiegsspielen zur Fußball-Landesliga gegenüber. In drei Partien setzten sich die Westpfälzer durch, die finale Paarung gewannen sie in Münchweiler mit 7:0. „Das spielt überhaupt keine Rolle mehr, außer, dass ich mich an die packenden Duelle gerne erinnere“, hegt FCS-Trainer Murat Yasar keinen Groll. „Im Gegenteil. Es war gut so, dass wir ein weiteres Jahr in der Bezirksliga gespielt haben. 2023 waren wir noch nicht so weit, wie wir es jetzt sind“, sagt Yasar vor dem Duell der beiden am Samstag um 16 Uhr in Eppenbrunn.