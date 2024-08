Plus Kirn

FC Schmittweiler trotzt langer Unterzahl: Justus Rech zieht den Kirnern den Stecker

i No-look-Flankenlauf: Der Schmittweilerer Aurel Rech (rotes Trikot) wird freigespielt und schaut bereits, wen er in der Mitte anspielen kann. Verfolgt wird er von den Kirnern Marvin Altmaier und Michael Komarow. Foto: Michael Ottenbreit

In den ersten 16 Minuten des Landesliga-Spiels zwischen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach und dem FC Schmittweiler-Callbach passierte mehr als in manchen kompletten Partien. Eine gute Stunde an Spielzeit später durften sich die Schmittweilerer Fußballer dann von ihren Fans als Derbysieger feiern lassen, während sich bei der SG Kirn der Eindruck verfestigte, dass eine ganz schwere Saison vor dem Team liegt.