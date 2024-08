Plus Bad Kreuznach Erstes Spiel am 31. Juli: SGE Bad Kreuznach hat sich für die kommende Saison viel vorgenommen Fabian Herbst Von Lukas Erbelding i Deniz Darcan (am Ball) gehört zu den Schlüsselspielern beim Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach. Foto: Lukas Erbelding In unserem Format „Sportvideo des Monats“ bitten wir in regelmäßigen Abständen Trainer, Spieler und Funktionäre aus der Region zum Video-Kurzinterview. Diesmal haben wir uns mit Deniz Darcan, Co-Trainer und Führungsspieler des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach, unterhalten. Lesezeit: 1 Minute

Die Europameisterschaft ist Geschichte, doch von Sommerpause kann keine Rede sein. Schließlich steht die Saison 2024/2025 vor der Tür - auch auf regionaler Ebene. Zu einem besonders frühen Zeitpunkt startet die Verbandsliga, also die Eliteklasse des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV), in die neue Runde. Bereits am 31. Juli steht der erste ...