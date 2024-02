Gleich das erste Kreisduell der Fußball-Landesliga im Jahr 2024 hat es in sich. Am Samstag um 16 Uhr treffen in Desloch die beiden derzeit bestplatzierten Teams des Kreises Bad Kreuznach aufeinander. Die SG Meisenheim/ Desloch/Lauschied empfängt den TuS Hackenheim.