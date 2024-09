Plus Hauenstein Erneuter Doppelpack für Alemannia Waldalgesheim: Gräff fühlt sich ganz vorne pudelwohl Von Olaf Paare i Elvir Melunovic, Trainer des SVA Waldalgesheim (Archivfoto) Foto: Klaus Castor Der SV Alemannia Waldalgesheim arbeitet sich in der Fußball-Verbandsliga Schritt für Schritt nach vorne. Beim SC Hauenstein gewannen die Grün-Weißen absolut verdient mit 4:2 (2:0). Lesezeit: 1 Minute

„Ich war sehr zufrieden mit unserer Leistung“, sagte SVA-Trainer Elvir Melunovic und fügte an: „Wir hätten zur Pause auch 5:0 statt 2:0 führen können, so viele weitere Möglichkeiten hatten wir.“ Für das 2:0 war Nils Gräff in der zwölften und 44. Minute verantwortlich. „Wir haben nach der geeigneten Position für ...