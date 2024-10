Plus Bad Kreuznach Eintracht Bad Kreuznach fährt nach Marienborn: Spieler nutzen die Pause individuell Von Olaf Paare Eine 17er-Liga-Konstellation bietet einmal pro Halbserie die Möglichkeit, an einem spielfreien Termin mal durchzuatmen. Bei Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach kam der Zeitpunkt für das spielfreie Wochenende ziemlich optimal im Anschluss an zwei englische Wochen. Lesezeit: 2 Minuten

„Ein bisschen Urlaub, ein bisschen trainieren, ein bisschen die zweite Mannschaft unterstützen“, nennt Christopher Diedrich die Tätigkeiten der Eintracht-Spieler in der Spielpause. Er ergänzt: „Jeder Spieler hat das gemacht, was er gebraucht hat. Wer ausruhen wollte, durfte ausruhen. So werden das vermutlich alle Trainer in dieser aktuellen Saisonphase handhaben, in ...