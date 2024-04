Plus Bad Kreuznach

Eintracht Bad Kreuznach: Ausfälle bedeuten Chance für die zweite Reihe

Der Spielplan der Verbandsliga hat in dieser Saison eine Besonderheit zu bieten: Die TuS Marienborn hat aufgrund einer Sportplatz-Sanierung in der Vorrunde ausschließlich auswärts gespielt und tritt in der Rückrunde nun stets zu Hause an. Das beflügelt das Team. Mit vier Siegen in Folge, übrigens alle zu null eingefahren, sind die TuS-Fußballer in der Tabelle geklettert und haben sich ihrer Abstiegssorgen entledigt.