Plus Bad Kreuznach Eintracht ärgert sich über den Schiedsrichter: Effgen lobt sein Team für Beherrschung Von Olaf Paare Im zweiten Spiel mit Derbycharakter in Folge hat Fußball-Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach das Nachsehen. Auf das 1:5 beim designierten Meister SC Idar-Oberstein folgte das 1:2 (1:0) im Moebus-Stadion gegen den TSV Gau-Odernheim. Lesezeit: 2 Minuten

„Am meisten bewundere ich nach dieser Partie an meinen Spielern, dass sie so ruhig geblieben sind, dass sie das Ganze über sich ergehen haben lassen und auch nach Spielende alles hingenommen haben. Dafür ein großes Kompliment. Da haben wir in den vergangenen Wochen einiges gelernt“, bilanzierte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen, der ...