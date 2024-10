Plus Baumholder Dünne Vorstellung des VfR Baumholder führt zur 1:6-Klatsche: Haarsträubende Abwehrfehler Von Frank Faber i Die Abwehr des VfR Baumholder (von links in grün: Lucca Buchner, Dominic Schübelin und Nico Schulz) schaffte es einfach nicht Fabio Moreno Fell (rechts) aufzuhalten. Der Torjäger des TSV Gau-Odernheim schlug dreimal zu und hat nach elf Spielen jetzt schon 18-mal getroffen. Foto: Stefan Ding Heftig war das Endergebnis und genauso die Anzahl der Fehler, die zu einem halben Dutzend Gegentoren führten. Fußball-Verbandsligist VfR Baumholder verlor seine Heimpartie gegen das Topteam TSV Gau-Odernheim mit 1:6 (0:3). Lesezeit: 2 Minuten

Dabei legte der VfR zehn starke Anfangsminuten hin, ehe es bis zur Pause hinten dreimal klingelte. „Aus vielen Freistößen und Ecken, die wir am Anfang hatten, müssen wir was kreieren und auch was ziehen“, haderte Trainer Jonas Gedratis. Daraus wurde nichts. Im Gegenteil. VfR-Schlussmann Pascal Pick, der den Rot gesperrten ...