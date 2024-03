Plus Idar-Oberstein

Die fantastischen Vier machen den Unterschied: SC Idar-Oberstein gewinnt Gipfeltreffen durch Zimmer-Doppelpack

Von Sascha Nicolay

i Siegerfoto mit Vorsitzendem: Der SC Idar-Oberstein freut sich in der Kabine über den Sieg im Spitzenspiel beim SV Viktoria Herxheim. Mitten drin und glücklich über den Erfolg: Hans Dieter Krieger, der Vorsitzende. Foto: Bitzer

Was für ein Jubel beim SC Idar-Oberstein, was für eine Freude. Und vorher: was für ein Kampf. Die Mannschaft von Trainer Tomas Kakala hat das Gipfeltreffen in der Fußball-Verbandsliga beim SV Viktoria Herxheim vor 650 Zuschauern 2:1 für sich entschieden und kann die Oberligaluft nun schon förmlich riechen. Neun Punkte groß ist der Vorsprung an der Spitze nun.