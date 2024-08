Plus Hüffelsheim

Derby in Hüffelsheim: Das Thema Reidenbach ist für die Trainer keines

i Weg da: Der Meisenheimer Marc Giselbrecht (rechts) versucht, seinen Hackenheimer Gegenspieler Michael Gilles aus dem Weg zu räumen. Am Sonntag gastieren die Meisenheimer in Hüffelsheim. Foto: Edgar Daudistel

Schon in der Vorsaison waren die SG Hüffelsheim und die SG Meisenheim/Desloch/ Lauschied die beiden besten Landesligisten des Fußballkreises Bad Kreuznach, und auch in dieser Spielzeit setzten die beiden bereits Ausrufezeichen. So begrüßt die SGH am Sonntag um 15.30 Uhr die Meisenheimer denn auch als Tabellenführer.