Mit einem Tor in der siebten Minute der Nachspielzeit hat der SC Idar-Oberstein nicht nur seine Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga behauptet, sondern vor allem Zweifel an seiner Souveränität als Spitzenreiter verscheucht. Nach dem 2:1-Erfolg bei der TuS Marienborn geht der SC mit einem Acht-Punkte-Vorsprung in die Winterpause.