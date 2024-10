Chancenarmut prägt schwaches Derby in Hackenheim – Kirner Danny Mitchell muss vom Krankenwagen abgeholt werden

TuS Hackenheim: Marschall – M. Gilles, Erbach, Sadeghi – Sperling, Menger (78. Edinger), Dasli – Maier (68. Gäns), Brede – Kurpejovic (75. Kadokura), Schneider (57. Steyer).

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Glöckner – Rusch, N. Nikodemus, Ebongue, Thiago – F. Hahn – Monteiro, Schönheim (83. Y. Horbach), Ri. Jelacic, Lanz – Mitchell (46. Schmitz).

Schiedsrichter: Demir (Haßloch).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Kurpejovic (13.), 2:0 Brede (35.).

Rote Karte: Ebongue (65., grobes Foulspiel).

Beste Spieler: Brede, Menger – Monteiro.

So geht's weiter: Der TuS spielt am Sonntag, 15.15 Uhr, in Rodenbach, die SGK am Sonntag, 15 Uhr, zu Hause gegen die SG Hüffelsheim.