Plus Kirn-Sulzbach Brasilianer Lucas in starker Form: SG Kirn übersteht Schwächephase und hat am Ende mehr Luft Von Olaf Paare Das war wichtig: Nach sechs Partien ohne Sieg landete die SG Kirn/Kirn-Sulzbach in der Fußball-Landesliga wieder einen Dreier. Denn das 4:0 (0:0) gegen den FSV BW Idar-Oberstein verschafft Luft im extrem spannenden Abstiegskampf. Lesezeit: 2 Minuten

„Unter dem Strich ist der Sieg absolut verdient. Wir hatten ein deutliches Plus an Chancen“, erklärte der Kirner Trainer Jörg Salomon. Er stellte aber fest: „Wir mussten einige Situationen überstehen, in denen der FSV hätte in Führung gehen können.“ Kurz vor und kurz nach der Pause war FSV-Torjäger Jan-Uwe Audri ...