Bogenlampe wird zum Eigentor: Letzte Aktion beschert dem VfR Baumholder einen Punkt gegen SVA Waldalgesheim

VfR Baumholder: Schmitt – Tajik, Buchner (89. E. Lutz), Ludwig, Röhrig – Schindler (88. Allkofer), Gedratis, D. Lutz – Lind (66. Kley), Alles, Schulz.

Waldalgesheim: Juric – Lauterbach, Braun, Agrela – Shamshon, Ludwig, Grünewald (76. Gänz), Gelenbevi, Fakas – Pira (89. Gürel), Gräff.

Schiedsrichter: Fichtenkamm (Rheinzabern).

Zuschauer: 180.

Tore: 0:1 Pira (45.+1), 1:1 Braun (90.+4, Eigentor).

Beste Spieler: Schmitt, D. Lutz – Braun, Agrela, Gräff.

So geht's weiter: Der VfR spielt am Sonntag, 15 Uhr, beim FK Pirmasens II, der SVA empfängt am Samstag, 15.30 Uhr, Jahn Zeiskam.