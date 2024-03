Plus Bundenthal Blutleeres 0:4 in Bundenthal: SG Meisenheim prüft den Torwart des Gegners nicht ein einziges Mal Von Olaf Paare Mitte der vergangenen Woche hatte Jens Bohr, der Trainer des Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/ Lauschied, noch vor einem Abrutschen in den Abstiegskampf gewarnt. Und schneller, als es ihm und dem Team lieb ist, bewahrheitet sich die Vorahnung. Nach dem 0:4 (0:2) bei den SF Bundenthal hat sich der Vorsprung auf den massiv gefährdeten Kontrahenten verkleinert. Lesezeit: 1 Minute

„Das war ein blutleerer Auftritt, auch mutlos. Wir sind gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen“, haderte Bohr. Der Meisenheimer Trainer fügte an: „Wenn du so lange fährst und dann bei einem solch heimstarken Gegner ohne die notwendige Spannung antrittst, dann geht der Schuss schnell nach hinten los. Das ist ...