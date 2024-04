Plus Idar-Oberstein

Blau-Weiss Idar-Oberstein will den doppelten Derbysieg und Coach Beicht gute Urlaubslaune: SG Kirn unter Druck

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Einmal hat der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein die SG Kirn/Kirn-Sulzbach in dieser Saison in der Fußball-Landesliga schon geschlagen – 2:1 endete das Hinspiel Mitte Oktober des vergangenen Jahres –, und wenn es nach Carsten Beicht, dem Obersteiner Trainer, geht, dann wiederholen die Blau-Weißen diesen Coup am Samstag (16 Uhr) beim Rückspiel in Kirn-Sulzbach.