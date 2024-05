Bilanz des VfL Simmertal: Nur sieben Siege in 59 Spielen

Ein wenig schließt sich der Kreis für den VfL Simmertal. Vor zwei Jahren gelang in der Nähe von Zweibrücken mit dem Gewinn der Aufstiegsrunde gegen die SG Knopp das Landesliga-Abenteuer. Mit einem Gastspiel beim TSC Zweibrücken am Sonntag um 15 Uhr endet es auch in der Westpfalz.

In den zwei Jahren stehen 59 Partien für die Simmertaler Fußballer zu Buche, sieben davon haben sie gewonnen, 48 verloren. Bisher gab es bei 68 Treffern exakt 200 Gegentore. Im Vorjahr reichten 14 Zähler zum Klassenverbleib. Zum Vergleich: In dieser Saison werden 38 Punkte nicht ausreichen, um in der Landesliga zu bleiben. Glückliche Umstände sorgten vor einem Jahr für die Fortsetzung des Unterfanges David gegen viele Goliaths. Besser wurde es in Saison zwei aber nicht. Elf Punkte holten die Simmertaler in dieser Runde bisher, werden vermutlich als Letzter absteigen. olp