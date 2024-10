Plus Baumholder

Beim ehemaligen Muttertags-Meistermacher punkten: VfR Baumholder peilt in Steinwenden einen Dreier an

i Nico Schulz (links) und sein VfR Baumholder wollen am Samstag beim SV Steinwenden drei Punkte holen. Foto: Stefan Ding

Der VfR Baumholder und der SV Steinwenden haben schon ein ganz besonderes Verhältnis – allerspätestens seit dem Muttertag 2023, als der SVS in Gau-Odernheim gewann und den spielfreien VfR buchstäblich am Kaffeetisch zum Verbandsliga-Meister und Aufsteiger in die Oberliga machte. Am Samstag (16.30 Uhr) treffen die beiden Vereine in Steinwenden mal wieder aufeinander. Es geht um wichtige Punkte im Keller der Verbandsliga.