Plus Bad Kreuznach Bad Kreuznacher Fußball-Legende: Kalle Wilhelm feiert am Montag 75. Geburtstag Von Olaf Paare i So kennen die Bad Kreuznacher „ihren“ Kalle: Karl Wilhelm wird 75 Jahre alt. Foto: Oeffentlicher (Archiv) Eine der größten Fußball-Legenden Bad Kreuznachs darf sich am heutigen Montag feiern lassen: Karl Wilhelm, den alle liebevoll „Kalle“ nennen, wird 75 Jahre alt. Lesezeit: 1 Minute

Wilhelm gehörte der legendären Eintracht-Mannschaft an, die 1975/76 in der Zweiten Bundesliga spielte. In den 38 Partien kam er 24-mal zum Einsatz. Sein Bruder Jürgen hatte Karl Wilhelm einige Jahre zuvor den Weg nach Bad Kreuznach geebnet. Nachdem sich Manfred Purucker verletzt hatte, benötigte die Eintracht dringend einen Stürmer, der ...