Aufgalopp beim VfR Baumholder: Sieben Testspiele vor dem Verbandsliga-Start gegen Basara Mainz

i Der VfR Baumholder ist in die Vorbereitung gestartet. Beim ersten Training im Brühlstadion standen für die Verbandsliga-Fußballer auch einige Läufe auf dem Programm. Insgesamt sieben Testspiele wurden vereinbart, ehe am 31. Juli gegen Basara Mainz die Saison beginnt. Foto: Stefan Ding

Der VfR Baumholder ist in die Vorbereitung für die kommenden Spielzeit in der Fußball-Verbandsliga gestartet. Das neue Trainerduo Matthias Dingert und Jonas Gedratis bat am Sonntag zum Trainingsauftakt ins Brühlstadion. Ein weiterer Neuzugang war ebenfalls dabei.