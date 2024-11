Plus Baumholder Alles hat noch keine schlaflosen Nächte: Kapitän des VfR Baumholder stellt sich in den Dienst des Teams Von Sascha Nicolay i Niklas Alles (rechts) stemmt sich gegen einen zweiten Abstieg des VfR Baumholder und verbreitet vor dem Duell mit Dudenhofen Zuversicht. Foto: Ding Maximal schwierig ist die Aufgabe, die der VfR Baumholder am Sonntag (14.30 Uhr) in der Verbandsliga lösen muss. Der FV Dudenhofen, der die Tabelle zusammen mit dem SV Alemannia Waldalgesheim anführt, stellt sich auf dem Kunstrasen am Brühlstadion vor. VfR-Kapitän Niklas Alles ist trotzdem zuversichtlich gestimmt. Lesezeit: 3 Minuten

Wer auf die Verbandsliga-Tabelle schaut, der vergisst im ersten Moment, dass am Sonntag in Baumholder zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die noch in der vergangenen Saison gemeinsam in der Oberliga gespielt haben. Welten scheinen zwischen dem VfR und dem FV Dudenhofen zu liegen, der schon 33 Punkte und damit mehr als doppelt ...