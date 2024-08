Plus Waldalgesheim Alemannen-Gast mit Startproblemen: Waldalgesheim empfängt Rüssingen Matthias Schlenger Von Olaf Paare i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf Nach dem Aus im Pokal empfängt Fußball-Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim am Samstag den TuS Rüssingen an der Waldstraße. Lesezeit: 1 Minute

0:3 und 1:5 in der Verbandsliga sowie 0:2 bei einem Landesligisten im Verbandspokal. Es macht den Anschein, dass die neu formierte Fußball-Mannschaft des TuS Rüssingen, die nur vier Spieler aus der Vorsaison übernommen hat, Probleme hat, in die Saison zu finden. Nutznießer könnte am Samstag um 15.30 Uhr der SV ...