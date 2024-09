Plus Bundenthal Achte Niederlage der SG Kirn: Zwei Gegentore in Überzahl – Kapitän Hahn pausiert Von Olaf Paare Die Talfahrt der SG Kirn/Kirn-Sulzbach ließ sich auch nicht bei den SF Bundenthal und mit einer langen Überzahl stoppen. Der Fußball-Landesligist verlor auch das achte Saisonspiel, am Ende hieß es 1:3 (1:1). Lesezeit: 1 Minute

„Die Voraussetzungen waren gegeben, die ersten Punkte einzufahren“, sagte SG-Trainer Jens Wückert und fügte an: „Wir sind mit einem 1:1 und einem Mann mehr in die Kabine, lassen uns dann aber zweimal in Überzahl auskontern. So etwas darf einfach nicht passieren.“ Schon nach drei Minuten gingen die Gastgeber durch Florin ...