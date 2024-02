Plus Kirn Ab nach Baumholder: Julian Röhrig verlässt die SG Kirn/Kirn-Sulzbach Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach muss den Abgang eines weiteren Leistungsträgers verkraften, und zum dritten Mal wechselt ein Akteur in den Kreis Birkenfeld. Nach Florian Galle (TuS Mörschied) und Colin Fuchs (SC Idar-Oberstein) hat sich auch Julian Röhrig entschieden, den Fußball-Landesligisten zu verlassen. Von Olaf Paare

Der flinke Außenbahnspieler schließt sich dem VfR Baumholder an, der in der nächsten Saison vermutlich in der Verbandsliga antreten wird. „Ich hatte Julis Verbleib bei uns eigentlich schon abgehakt, dann kam das Angebot aus Baumholder. Er will es unbedingt höherklassig probieren und hat sich kurzfristig für den VfR entschieden“, berichtete ...