3:0-Rezept der SG Meisenheim: Ein Instinktfußballer und eine Abstoßmasche

i Auch der Hackenheimer Niklas Wollmann (blaues Trikot) schaffte es nicht, Mika Maurer zu stoppen. Der Meisenheimer Dauerläufer war überall zu finden und markierte zwei Tore. Foto: Edgar Daudistel

Die Spielertraube mit dem Jubelgesang „Derbysieger, Derbysieger“ wird bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zum Sommerhit des Jahres 2024. Schon in Schmittweiler wurde so gefeiert, und nun auch in Desloch. Die Gastgeber landeten in der Fußball-Landesliga einen verdienten 3:0 (2:0)-Erfolg über den TuS Hackenheim.