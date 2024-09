Plus Kirn-Sulzbach 0:5 schnell abhaken – Zwei Mutmacher gibt es für die SG Kirn Von Olaf Paare Ein Sechstel der Saison in der Fußball-Landesliga ist vorbei, und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach wartet weiter auf den ersten Punktgewinn. Auch beim 0:5 (0:3) gegen den zweitplatzierten TuS Hohenecken kam sie über einige gute Ansätze nicht hinaus. Lesezeit: 1 Minute

In beide Hälften fanden die Kirner gut hinein, doch jeweils bedeutete die Trinkpause so etwas wie einen Bruch im Spiel. In der ersten Hälfte war eine Umstellung eine weitere Ursache für die Probleme gewesen. Deniz Gündesli hatte sich früh verletzt und droht mit einem Muskelfaserriss länger auszufallen. Für ihn kam ...