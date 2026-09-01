Vor eigenem Publikum unter Flutlicht im Verbandspokal ums Weiterkommen zu kämpfen – für viele Fußballer gibt es nichts Schöneres. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim und der FC Schmittweiler haben das Vergnügen am Mittwoch.
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Heimspiele gegen rheinhessische Fußballgäste werden am Mittwoch um 19.30 Uhr zum Pokal-Highlight für den TuS Pfaffen-Schwabenheim und den FC Schmittweiler-Callbach. Die Rheinhessen empfangen den Verbandsligisten FC Basara Mainz, der Landesligist den Verbandsliga-Absteiger VfB Bodenheim.