Spvgg Wildenburg II jubelt Kuhn schießt beim 10:0 des TuS Niederbrombach fünf Tore Sascha Nicolay 26.07.2026, 20:49 Uhr

i Der Hintertiefenbacher Kapitän Marvin Schulz klärt vor Bärenbachs Spielertrainer Johannes Mudrich mit einem Befreiungsschlag. Die Bärenbacher ließen nichts anbrennen und gewannen 13:0. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Maximilian Kuhn hat im Kreispokal gleich mal wieder seine Torgefährlichkeeit unter Beweis gestellt und für den TuS Niederbrombach in Buhlenberg fünf Tore erzielt. Derweil kam die Spvgg Wildenburg II als einziger C-Klässler weiter.

Mit der ersten Runde des Kreispokals Birkenfeld sind die Fußballer des Kreises in die Pflichtspielsaison gestartet. Dabei mussten beide Mannschaften der SG Veitsrodt/Tiefenstein in die Verlängerung. Die „Erste“ setzte sich gegen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt durch, die „Zweite“ schrammte an einer Überraschung vorbei und unterlag der SG Berglangenbach/Ruschberg.







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