Der VfL Rüdesheim wird seinen Titel im Fußball-Kreispokal nicht verteidigen können. Die Rüdesheimer sind bekanntlich in die Bezirksliga aufgestiegen und deshalb diesmal im Cup-Wettbewerb des Kreises nicht spielberechtigt. Doch bis ein neuer Pokalsieger am 13. Mai 2026 feststeht, sind einige Runden zu spielen. Los geht es mit einem Qualifikationsdurchgang am Sonntag, 27. Juli.

Thomas Dubravsky, der Kreisvorsitzende, und Pokalspielleiter Udo Marx haben diese Runde ausgelost. Der VfL Simmertal, die SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg und der TuS Waldböckelheim haben je ein Freilos erwischt. Einige spannende Partien stehen auf dem Programm – wie beispielsweise das Derby zwischen dem FC Hennweiler und der Spvgg Teufelsfels. Im Einzelnen kommt es zu folgenden Partien.

So sieht die Kreispokal-Qualifikationsrunde aus

13 Spiele eröffnen den Pokalwettbewerb des Fußballkreises Bad Kreuznach: SG Rheinhessen – SV Medard (in Badenheim), TuS Roxheim – FSV Reiffelbach, Kreuznacher Kickers – FC Bad Sobernheim, FC Hennweiler – Spvgg Teufelsfels, SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg – FSV Rehborn, TSV Hargesheim – ASV Langweiler/Merzweiler, SG Hochstetten/Nußbaum – TSV Langenlonsheim/Laubenheim, FSV Bretzenheim – SG Disibodenberg, TuS Gangloff – VfL Sponheim, SG Perlbachtal – SG Nordpfalz (in Kappeln), SG Gutenberg/Waldlaubersheim – Karadeniz Bad Kreuznach, SG Gräfenbachtal – SG Alsenztal (in Wallhausen), SG Soonwald – FC Bavaria Ebernburg (in Seibersbach).

Termine der nächsten Runden

Die weiteren Runden des Kreispokalwettbewerbs sind bereits terminiert. Am Mittwoch, 20. August, steht die erste Runde mit 16 Mannschaften auf dem Programm. Runde zwei ist bereits das Viertelfinale und wird am 17. September ausgetragen. Das Halbfinale findet am Ostermontag, am 6. April 2026, statt, ehe am Mittwoch vor dem Vatertag, am 15. Mai, das Endspiel über die Bühne geht und der neue Kreispokalsieger gekürt wird.