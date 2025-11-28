Kreispokal: Halbfinals ausgelost

Kreispokal und Futsal-SWFV-Cup – der Fußball-Kreisvorstand bleibt auch in der Winterpause am Ball.
Während sich der Punktspielbetrieb dem Jahresende zuneigt, richten die Fußballer den Blick auf andere Wettbewerbe. So stehen die Halbfinals im Kreispokal fest. Frauen-Beauftragte Jennifer Dinges zog die Lose: Der TuS Waldböckelheim empfängt den ASV Langweiler/Merzweiler, und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg, der letzte verbliebene B-Klassen-Vertreter, erwartet die SG Soonwald.