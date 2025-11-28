Futsal-Teams gesucht Kreispokal: Halbfinals ausgelost Olaf Paare 28.11.2025, 11:48 Uhr

i Das Duell TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) gegen die SG Soonwald kann es erst im Finale des Kreispokals geben. Das ergab die Auslosung der Halbfinals. Klaus Castor

Kreispokal und Futsal-SWFV-Cup – der Fußball-Kreisvorstand bleibt auch in der Winterpause am Ball.

Während sich der Punktspielbetrieb dem Jahresende zuneigt, richten die Fußballer den Blick auf andere Wettbewerbe. So stehen die Halbfinals im Kreispokal fest. Frauen-Beauftragte Jennifer Dinges zog die Lose: Der TuS Waldböckelheim empfängt den ASV Langweiler/Merzweiler, und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg, der letzte verbliebene B-Klassen-Vertreter, erwartet die SG Soonwald.







